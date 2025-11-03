Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

Blinde Wut

Kabel EinsStaffel 6Folge 1vom 03.11.2025
Blinde Wut

FBI: Special Crime Unit

Folge 1: Blinde Wut

42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 16

Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab ist für die Explosion an einer Bushaltestelle verantwortlich, bei der viele Menschen ums Leben kamen. Das FBI findet den Verantwortlichen, einen ehemaligen Söldner namens Hakim, in einem somalischen Restaurant. Hobbs und Tiffany versuchen, den Mann zu verhaften, doch der Einsatz endet in einem Blutbad.

