Kabel EinsStaffel 6Folge 13vom 03.01.2026
Folge 13: Feuerring

41 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 16

Das Team wird von der Vergangenheit eingeholt: Die terroristische Gruppierung, welche Agent Hobbs ermordet hat, verbreitet erneut Angst und Schrecken. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, in der es um Leben und Tod geht ...

