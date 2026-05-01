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FBI: Special Crime Unit

Acht Jahre

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 2vom 20.05.2026
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FBI: Special Crime Unit

Folge 2: Acht Jahre

42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Nachdem ein Mann auf offener Straße erschossen und sein Auto gestohlen wurde, rückt das FBI an und übernimmt die Ermittlungen. Schnell stellt sich heraus, dass der Ermordete zur falschen Zeit am falschen Ort war und der Täter es auf ein Mädchen abgesehen hatte. Das Team findet heraus, dass es sich bei der jungen Frau um Jillian Martinez handelt, die vor acht Jahren mit ihrer kleinen Schwester Gaby spurlos verschwand. Nun gilt es, die entführten Mädchen zu befreien.

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