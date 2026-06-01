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FBI: Special Crime Unit

Umzingelt

SAT.1Staffel 8Folge 10vom 01.06.2026
Umzingelt

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FBI: Special Crime Unit

Folge 10: Umzingelt

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Eine gigantische Explosion versetzt Manhattan in Angst und Schrecken. Während das FBI versucht, die Verantwortlichen des Anschlags zu fassen, macht sich Jubal große Sorgen um Tyler, der vor Ort schwer verletzt wurde und nun im Koma liegt. Wie sich herausstellt, steckt eine Gruppe von Terroristen hinter der Zerstörung. Doch bevor die Ermittler die Täter zur Strecke bringen können, holen die bereits zum nächsten Gegenschlag aus.

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