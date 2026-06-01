FBI: Special Crime Unit
Folge 10: Umzingelt
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Eine gigantische Explosion versetzt Manhattan in Angst und Schrecken. Während das FBI versucht, die Verantwortlichen des Anschlags zu fassen, macht sich Jubal große Sorgen um Tyler, der vor Ort schwer verletzt wurde und nun im Koma liegt. Wie sich herausstellt, steckt eine Gruppe von Terroristen hinter der Zerstörung. Doch bevor die Ermittler die Täter zur Strecke bringen können, holen die bereits zum nächsten Gegenschlag aus.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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