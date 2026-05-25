Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Das dritte Testament

SAT.1Staffel 8Folge 9vom 25.05.2026
Das dritte Testament

Das dritte TestamentJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 9: Das dritte Testament

40 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Drei tote Prostituierte geben den Ermittlern zunächst Rätsel auf. Schon bald wird klar, dass die Morde mit einem viel größeren Attentat zusammenhängen: Der Täter plant einen Anschlag in New York, der die gesamte Stadt lahmlegen soll. Als das FBI den Verdächtigen Warren Stroud festnimmt, haben die Agenten alle Hände voll zu tun, um dessen Hintermänner ausfindig zu machen. In der Zwischenzeit sorgt eine gigantische Explosion in der Innenstadt für jede Menge Chaos.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
SAT.1
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 4 Staffeln und Folgen