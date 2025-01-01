Feuerwache 3 - Alarm in München
Sie retten Leben, löschen Brände, bergen Gefahrenstoffe und gehen für uns durchs Feuer! In bedrohlichen Situationen müssen sich Feuerwehrleute zu hundert Prozent aufeinander verlassen können. Doch was geschieht eigentlich vor und nach den Einsätzen? Und wer sind die Menschen hinter den Atemschutzmasken? Die Wache 3 im Münchner Westend befindet sich direkt neben der Theresienwiese. Das Einsatzgebiet der Männer umfasst ein Wohngebiet mit rund 150 000 Einwohnern sowie Hotels, Brauereien und Bürokomplexe. Das stellt die Truppe vor Herausforderungen. Aber auch wenn kein Alarm ausgelöst wird, gibt es für die Notfallhelfer immer etwas zu tun. Diese Serie taucht tief in den Feuerwehralltag ein.
