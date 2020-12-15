First Time Flippers - Unser erster Umbau
Folge vom 15.12.2020: Doppelhaus, doppelt Ärger
20 Min.Folge vom 15.12.2020
Maria und ihr Freund Randy wollen im Zuge ihres ersten Umbaus ein heruntergekommenes Haus für zwei Familien in ein edles Traumhaus verwandeln. Beide sind angespannt angesichts dieser großen Aufgabe. Als Maria ihren Ex-Mann zu Hilfe ruft, droht die Situation zu eskalieren ...
Genre:Reality, Heimwerken
