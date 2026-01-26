Millionenobjekt in TraumlageJetzt kostenlos streamen
Fix My Flip
Folge 2: Millionenobjekt in Traumlage
45 Min.Folge vom 26.01.2026
Ein unerfahrener Investor hat ein hochpreisiges Objekt gekauft und kämpft nun mit der Angst, seine Ziele nicht zu erreichen. Page erkennt schnell, dass seine Pläne zu wenig Substanz haben und das Haus mehr Qualität braucht, als er eingeplant hat. Mit klaren Entscheidungen und professioneller Anleitung könnte das Projekt jedoch doch noch rentabel werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fix My Flip
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.