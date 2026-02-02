Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVStaffel 2Folge 4vom 02.02.2026
44 Min.Folge vom 02.02.2026

Zwei erfahrene Flipper haben ein Haus in schwieriger Lage gekauft, doch ihr Design ist völlig aus der Zeit gefallen. Page erkennt schnell, wie wichtig klare Linien, moderne Materialien und professionelle Abläufe wären, bevor aus dem Projekt ein finanzielles Risiko wird.

