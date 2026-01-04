Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Folge 4: Ab nach Santa Fe!
23 Min.Folge vom 04.01.2026
Für ein junges Paar gestaltet Joanna einen Eingangsbereich und ein Esszimmer, das mit erdigen Farben, Mustern und modernen Details an den Südwesten erinnert. Die Räume sollen Ordnung schaffen und gleichzeitig Geborgenheit vermitteln, wenn alle nach einem langen Tag zusammenkommen.
Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Genre:Entertainment, Casting, Journal, Family
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.