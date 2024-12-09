Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Koreanische Köstlichkeiten

HGTVFolge vom 09.12.2024
Koreanische Köstlichkeiten

Koreanische KöstlichkeitenJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 09.12.2024: Koreanische Köstlichkeiten

23 Min.Folge vom 09.12.2024

Joanna und ihre Mutter bereiten köstliche koreanische Gerichte zu, darunter Bulgogi, zart mariniertes Rindfleisch, und Gurken-Kimchi-Salat. Während des Kochens teilen sie Geschichten über ihre Kindheit und ihre koreanische Herkunft. Joannas Kinder, Emmie und Duke, helfen mit, indem sie Mochi, ein beliebtes Klebreisdessert, und eine Beilage aus Hot Dogs und Reis zubereiten.

Alle verfügbaren Folgen