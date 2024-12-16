Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Hähnchen Florentiner Art

HGTVFolge vom 16.12.2024
Hähnchen Florentiner Art

Hähnchen Florentiner ArtJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 16.12.2024: Hähnchen Florentiner Art

23 Min.Folge vom 16.12.2024

Mit einer Hommage an die italienische Küche bringt Joanna ihre Lieblingsaromen auf den Tisch. Für ein Mittagessen mit Chip zaubert sie goldbraun gebackene Arancini mit hausgemachter Marinara, ein aromatisches Hähnchen Florentine mit feiner Pasta und zum Abschluss ein süßes Eis, das italienisches Flair und Genuss vereint.

Alle verfügbaren Folgen