Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 17.12.2024: Ein echtes Wohlfühlmenü
23 Min.Folge vom 17.12.2024
Joanna verwandelt den Klassiker Fleisch und Kartoffeln in ein Fest für die Sinne. Mit geschmorten Rinder-Rippen, flaumigen Gnocchi, zartem Broccolini und einem reichhaltigen Schokoladen-Haselnuss-Brotpudding entsteht ein Wohlfühlgericht, das Wärme und Geborgenheit vermittelt – perfekt für einen gemütlichen Abend zu Hause.
