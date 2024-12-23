Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 23.12.2024: Koreanische Geheimrezepte
23 Min.Folge vom 23.12.2024
Joannas Familie schaut in der Küche vorbei und hilft bei der Zubereitung ihrer koreanischen Lieblingsgerichte. Mit vereinten Kräften entstehen Dumplings, die von Hand gefaltet werden und kurze Rippchen, die in einer würzigen Marinade geschmort werden. Das Honig-Knoblauch-Hühnchen sorgt für eine süß-würzige Note, während zum Abschluss knusprige Mandelplätzchen gebacken werden – ein Fest für alle, das die Herzen und Bäuche gleichermaßen füllt.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.