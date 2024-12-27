Folge vom 27.12.2024
Feuriges am MorgenJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 27.12.2024: Feuriges am Morgen
23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Ein Frühstück für Genießer:innen – und für Chip, der gern scharf in den Tag startet. Joanna beginnt mit knusprigen Maistortillas, die sie frisch zubereitet, und darauf serviert sie Huevos Rancheros mit feuriger Salsa. Ein grüner Kickstart-Saft bringt die nötige Frische, bevor sich alle an den herzhaften Kartoffelwürfeln bedienen, die goldbraun und gewürzt den Teller füllen. Zum süßen Abschluss warten Sopapilla-Beignets, die Joanna mit Vanillehonig beträufelt – ein Genuss, der den Morgen auf besondere Weise versüßt.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.