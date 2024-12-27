Bestes aus der Südstaaten-KücheJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 27.12.2024: Bestes aus der Südstaaten-Küche
23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Ein Hauch von Louisiana auf Joannas Tisch: Die Garnelen werden schonend mit würzigen Würstchen, Maiskolben und Kartoffeln gekocht und duften intensiv nach dem Süden. Dazu kommen ihre klebrigen Cheddar-Kekse, die man sich frisch aus dem Ofen direkt in den Mund stecken möchte. Ein cremiger Artischockendip wartet neben knusprigen hausgemachten Chips und verbreitet bereits Vorfreude auf den Nachtisch – einen leichten Zitronen-Engelskuchen.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.