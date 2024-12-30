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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Alles vom Grill

HGTVFolge vom 30.12.2024
Alles vom Grill

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 30.12.2024: Alles vom Grill

23 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12

Wenn Joanna den Grill anwirft, wird das Kochen zum Erlebnis. Auf der Karte stehen saftige Steakspieße, begleitet von einem verkohlten Maissalat, der mit knackigen Texturen und rauchigen Aromen begeistert. Shishito-Paprika sorgen für einen leicht scharfen Kontrast, bevor der Kirschkuchen als Dessert das Finale bildet – süß, fruchtig und unwiderstehlich.

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