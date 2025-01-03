Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 03.01.2025: Mini-Burger & Snacks
23 Min.Folge vom 03.01.2025
Perfekt für unterwegs oder den Spieltag: Joanna bereitet ein Menü zu, das sättigt und die ganze Familie glücklich macht. Brisket Sliders mit cremigem Krautsalat bilden den herzhaften Mittelpunkt, begleitet von würzigem Buffalo Chicken Dip und süß-herben Apple Baked Beans. Als süße Verlockung runden Ranger Cookies das Buffet ab – ein Genuss, der jedes Team stärkt.
