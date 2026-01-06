Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das frischvermählte Paar Batson sucht ein großes Haus in der Nähe ihres eigenen Coffeeshops. Die Gaines haben für ihre Kunden Kimberly und Blake drei Hausführungen in Waco, Texas, arrangiert. Kimberly wünscht sich eine abgelegene Immobilie auf dem Land mit viel Grün und einem großen Hof. Können die Gaines diesen Ansprüchen gerecht werden?

