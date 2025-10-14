Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

sixxFolge vom 14.10.2025
42 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6

Ein Pärchen und deren junger Sohn ziehen von Denver nach Waco um. Sie hoffen, dort ein entschleunigteres Leben zu führen, in einem Haus im Grünen mit viel Style. Mit einem Budget von 450.000 Dollar engagiert das Paar Joanna und Chip, um ihrem Traumhaus näher zu kommen.

