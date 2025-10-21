Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 21.10.2025: Traumhaus zu verschenken
42 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Kevin und Culetta Beachum brauchen mehr Platz für ihre wachsende Familie. Mithilfe von Chip und Joanna wollen sie ihr altes Haus renovieren, doch das Budget ist extrem knapp für ihr Vorhaben. Gerade als alle Hoffnung erloschen scheint, taucht der Sohn des Paares, der erfolgreiche Football-Spieler Kevin Junior Beachum auf und steuert finanziell zur Renovierung bei.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC