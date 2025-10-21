Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Traumhaus zu verschenken

sixxFolge vom 21.10.2025
Traumhaus zu verschenken

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 21.10.2025: Traumhaus zu verschenken

42 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Kevin und Culetta Beachum brauchen mehr Platz für ihre wachsende Familie. Mithilfe von Chip und Joanna wollen sie ihr altes Haus renovieren, doch das Budget ist extrem knapp für ihr Vorhaben. Gerade als alle Hoffnung erloschen scheint, taucht der Sohn des Paares, der erfolgreiche Football-Spieler Kevin Junior Beachum auf und steuert finanziell zur Renovierung bei.

