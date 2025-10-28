Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Das schwimmende Haus

sixxFolge vom 28.10.2025
Das schwimmende Haus

Das schwimmende HausJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 28.10.2025: Das schwimmende Haus

42 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6

Brett Swartz, ein alter Freund von Chip und Joanna, möchte mit seinen vier Kindern auf ein Hausboot ziehen. Er entscheidet sich schließlich für ein Hausboot, das er für sein Budget von 85.000 Dollar kaufen und renovieren möchte. Einen Haken gibt es jedoch: Es liegt noch auf dem Trockenen! Werden Chip und Jo es schaffen, diese Bruchbude seetauglich zu machen und sie in ein schwimmendes Zuhause für Brett und seine Familie zu verwandeln?

