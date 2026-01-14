Gute Nacht, Abflussland!Jetzt kostenlos streamen
Fleckgeflutscht!
Folge 22: Gute Nacht, Abflussland!
Der neue Job macht Mama Betty fix und fertig. Sie geht putzen! Doch obwohl sie vor Erschöpfung im Stehen einschlafen könnte, kommt sie nicht zur Ruhe. Schlafwandelnd gerät sie ins magische Handwaschbecken und damit postwendend in die Abflusswelt. Zu putzen gibt es hier unten genug. Mit ihrem brutalem Drecklöser, einem selbstgemachten Reinigungsspray, ist Betty sogar schnurstracks auf dem Weg, die Pflanzen im Reini-gungssee kurz und klein zu kriegen. Natürlich gibt es einschlägige Gestalten, denen die Schlafwandlerin außerordentlich gefällt: Dr. Ätz, dem größenwahnsinnigen Bösewicht, und seinen spatzenhirnigen Helfershelfern! Und natürlich gibt es andere, die die Filter-pflanzen vor dem tödlichen Spray und selbstverständlich auch Mama Betty vor jedem falschen Schritt bewahren wollen: Florian, Annelie, dazu die Kanalisations-Bewohner Karotten-Bill, Wabbel und Fusel. Die Freunde sind alarmiert und pausenlos auf dem Sprung, Unglück zu verhindern und ihren teuflischen Feinden endlich das Handwerk zu legen.
