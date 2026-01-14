Fleckgeflutscht!
Folge 23: Die Hochzeitstorte
Dr. Ätz macht eine umwerfende Entdeckung. Die widerwärtige Hochzeitstorte, die Ekel Else für ihre Schwester gebacken hat, lässt die Schmatzer zu einer Respekt einflössenden Größe wachsen. Mit den Riesenkerlen liese sich problemlos der Reinigungssee und damit das ganze Abflussland erobern. Blöd daran ist nur, dass die Wirkung der Torte allzu schnell nachlässt. Was liegt da näher, als Ekel Else zu entführen und zu zwingen, eine Spezialtorte nach der anderen für die Schmatzer zu backen. Doch so genial einfach sich der Plan darstellt, so schwierig gestaltet sich seine Ausführung. Denn Ekel Else mischt Dr. Ätz und seine fiesen Konsorten gehörig auf! Das ist auch gut so, denn Karotten-Bill, Wabbel und Fussel haben keine Zeit, sich um ihre schlimmsten Feinde zu kümmern. Sie haben alle Hände voll mit dem schrecklichen Abfallmonster zu tun. Und Annelie und Florian? Die kriegen sich mal wieder gehörig mit Mandy in die Wolle. Mandy nämlich glaubt, das Regime über den Pausenhof und die ganze Schule übernehmen und ihre Mitschüler nach Belieben tyrannisieren zu dürfen. Sprengstoff also allenthalben und wieder einmal: ein schrilles Vergnügen im Drunter- und Drüberland.
