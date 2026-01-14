Fleckgeflutscht!
Folge 25: Die Maske fällt
Erneut führt Dr. Ätz Teuflisches im Schilde. Er stellt seine drei giftgrünen Schmatzer so lange in eisige Kälte, bis sie sich tüchtig erkältet haben. Mit ihrer Erkältung stecken sie die Reinigungspflanzen an und sorgen so dafür, dass die sich augenblicklich in tödlicher Gefahr befinden. Denn die empfindlichen Pflanzen überleben die Ansteckung nur, wenn ihnen das einzige wirksame Gegenmittel verabreicht wird: Hühnersuppe mit viel Zwiebeln! Doch schrecklicher Weise ruft just in diesem Moment der örtliche Nachrichtenreporter Herbert Bilge dazu auf, sämtliche Zwiebeln der Stadt in einem zentralen Depot abzugeben. Und schrecklicher noch: von dort gelangen sie auf direktem Weg zu keinem anderen als, Dr. Ätz! Gibt es also einen Zusammenhang zwischen Herbert Bilge und Dr. Ätz? Kann es Florian endlich gelingen, die geheimnisvolle Identität seines größenwahnsinnigen Gegenspielers zu entlarven und ihm ein für allemal das Handwerk zu legen? Und vor allem: reicht die Zeit, um doch noch eine anständige Hühnersuppe mit genügend Zwiebeln zu kochen und zu verabreichen? Es wird knapp!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick