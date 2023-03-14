Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus

Kampf mit den Riesen-Ameisen

HGTVFolge vom 14.03.2023
Kampf mit den Riesen-Ameisen

Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus

Folge vom 14.03.2023: Kampf mit den Riesen-Ameisen

44 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 6

Keith und Evan renovieren ein altes Haus zu einem friedlichen japanischen Zen-Häuschen, das mehr versteckte Probleme hat als erwartet. Um ihr Budget zu schonen, kaufen sie ein baufälliges Doppelhaus, das sie zu einem Mietobjekt umbauen wollen, doch die Kosten explodieren. Neben den mühsamen Renovierungsarbeiten veranstalten Keith und Evan schließlich die große, bombastische Eröffnung ihres Design-Ladens, in dem sie Kunst und Vintage-Möbel verkaufen.

