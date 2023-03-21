Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 21.03.2023
44 Min. Ab 6

Keith und Evan arbeiten weiter an ihrem Duplexhaus, das sie in ein schönes Einfamilienhaus verwandeln wollen. Inspiriert von der roten Fassade gestaltet Designer Keith ein modernes Puppenhaus mit Rosa, Pink und anderen strahlenden Farben sowie Pop-Art-Möbeln, die an eine Fantasiewelt angelehnt sind. Nebenbei beginnen sie die Renovierung eines Bungalows in der Nähe. Keith fordert sich selbst heraus, indem er das Design so minimalistisch wie möglich hält. Es wird ein Wettlauf mit dem Budget, um beide Häuser fertigzustellen und auf den Markt zu bringen.

