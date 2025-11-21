Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 6vom 21.11.2025
Folge 6: So isst der Mittlere Westen

42 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Bei Slap's BBQ in Kansas City kann man traditionelle Barbecues in familiärer Umgebung genießen, und wer es etwas gigantischer mag, kann sich einen Spezial-Pulled-Pork-Turm bestellen. In der Motown-Stadt Detroit wird aus der Zubereitung einer Pizza eine echte Wissenschaft gemacht. Clevelands deutsche Wurzeln bringen das Münchner Hofbräuhaus nach Ohio, in Milwaukee ist man ganz verrückt nach Bierkäse, und in Chicago setzt man auf den knusprigen Knabberfaktor.

ProSieben MAXX
