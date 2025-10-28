Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Paradise

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 13vom 28.10.2025
Folge 13: Eine kulinarische Weltreise

40 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

In den USA kann man Gaumenfreuden aus der ganzen Welt genießen, von griechischer Lasagne über deutsche Spätzle bis hin zu koreanischer und taiwanesischer Fusionsküche. Auch Köchinnen und Köche aus Puerto Rico, Mexiko, Italien und den Philippinen tragen mit ihren Köstlichkeiten dazu bei. Sie interpretieren die amerikanischen Klassiker neu und verbinden sie innovativ mit ihren eigenen Traditionen.

ProSieben MAXX
