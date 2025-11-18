Food Paradise
Folge 9: Grandiose Sandwiches
38 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
"Food Paradise" ist auf der Suche nach den besten Sandwiches des Landes. Der erste Stopp ist in Phoenix, Arizona: Bei "Los Reyes de la Torta" werden authentisch mexikanische Sandwiches zubereitet, darunter auch eine epische Variante, die fünf Fleischsorten in sich vereint. In Las Vegas, Nevada, bietet Jason Weber in seinem Restaurant seine eigens kreierten "Fat Babies" an - ausgehöhlte Brotlaibe, die mit allerlei Leckereien gefüllt werden.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.