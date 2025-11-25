Food Paradise
Folge 1: Gigantische Gerichte
38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Bei "Happiest Hour" in Dallas, Texas, soll die Party nie zu Ende gehen. Deshalb gibt es Gerichte, wie die XL Cheese Fries und den Nacho Tower, der in einem riesigen Eimer serviert wird. In Houston, Texas, wird köstliches Soul Food in gigantischen Portionen zubereitet. Zu den Lieblingen auf der Speisekarte des "The Greasy Spoon" zählen die gefüllte Truthahnkeule und eine Platte mit allerlei Meeresfrüchten, denen Inhaber Max Bozeman den gewissen Cajun-Geschmack verleiht.
Staffel 16
Food Paradise
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.