Gigantische Gerichte

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 1vom 25.11.2025
Folge 1: Gigantische Gerichte

38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Bei "Happiest Hour" in Dallas, Texas, soll die Party nie zu Ende gehen. Deshalb gibt es Gerichte, wie die XL Cheese Fries und den Nacho Tower, der in einem riesigen Eimer serviert wird. In Houston, Texas, wird köstliches Soul Food in gigantischen Portionen zubereitet. Zu den Lieblingen auf der Speisekarte des "The Greasy Spoon" zählen die gefüllte Truthahnkeule und eine Platte mit allerlei Meeresfrüchten, denen Inhaber Max Bozeman den gewissen Cajun-Geschmack verleiht.

ProSieben MAXX
