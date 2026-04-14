Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Festival-HIghlights

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 13vom 14.04.2026
Festival-HIghlights

Festival-HIghlightsJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 13: Festival-HIghlights

41 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

"Food Paradise" reist von Festival zu Festival, um legendäre Publikumslieblinge vorzustellen: vom "Bite of Seattle" über den "Food Truck Friday" in St. Louis und das "Louisiana Crawfish Festival" in Chalmette bis hin zum "Grilled Cheese Festival" in Atlanta. Es wird gegrillt, gerührt und serviert, und die hungrigen Massen sind begeistert.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen