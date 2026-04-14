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Food Paradise

Latinoflair in der Windy City

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 1vom 14.04.2026
Latinoflair in der Windy City

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Folge 1: Latinoflair in der Windy City

41 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Chicago steht für leckere, sehr fleischlastige Hausmannskost. Doch es gibt immer wieder neuartige Konzepte, die diese ohnehin bunte Stadt noch bunter machen. So kann man eine mexikanische Sandwich-Spezialität aus Puebla genießen, ganze Tiere verspeisen oder Burger mit Rinderbutter probieren. Wer es eher klassisch mag, kann dem berühmten "Manny's" einen Besuch abstatten und traditionelles Deli-Food genießen.

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