Food Paradise
Folge 11: Essen extrem
40 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Diesmal geht die kulinarische Reise in die Welt der Superlative. Extrem große und extrem köstliche Gerichte. Aber auch Süßspeisen können ungeahnte Größe erreichen, wenn Eisbecher in den Himmel ragen.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Food Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-16: Discovery Media Ventures Ltd.