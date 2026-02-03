Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlemmen für Sparfüchse

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 12vom 03.02.2026
39 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Heute dreht sich alles ums Schlemmen für Sparfüchse. "Food Paradise" testet, wo man auch für wenig Geld richtig satt wird. Los geht es in Franklin, Tennessee, nahe Nashville. Die dortigen Hot Chicken sind weithin berühmt. Weiter geht es nach Los Angeles, wo man überraschenderweise ein Philly Cheesesteak bekommt, dann nach Las Vegas, Ocean Beach und New Orleans. Doch auch Qualität und Traditionen kommen dabei nicht zu kurz.

