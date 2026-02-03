Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 13vom 03.02.2026
Folge 13: Barbecue 2.0

39 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Wer lässt sich nicht gerne von kreativen Barbecue-Ideen begeistern? Wer isst nicht gerne Gegrilltes, Geräuchertes und Gepökeltes? In dieser Folge von "Food Paradise" zeigen amerikanische Köche in ganz Amerika ihr Können, was die Geschmacksdimensionen ihrer Barbecue-Kreationen betrifft, und versetzen Restaurantgäste in einen Begeisterungstaumel.

