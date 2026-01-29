Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Kneipen-Kulinarik

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 5vom 29.01.2026
Kneipen-Kulinarik

Kneipen-KulinarikJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 5: Kneipen-Kulinarik

42 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

"Food Paradise" zieht durch die Kneipen auf der Suche nach kulinarischen Begleitern zu Bier, Wein und Hochprozentigem. Denn die Gerichte in Bars beschränken sich keineswegs auf einfache Sandwiches oder Knabbereien. Zu entdecken gibt es mexikanische Tamales, aufwendig gestaltete Burger und weitere internationale Köstlichkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 1 Staffeln und Folgen