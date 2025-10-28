Eine kulinarische WeltreiseJetzt kostenlos streamen
Food Paradise
Folge 13: Eine kulinarische Weltreise
40 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
In den USA kann man Gaumenfreuden aus der ganzen Welt genießen, von griechischer Lasagne über deutsche Spätzle bis hin zu koreanischer und taiwanesischer Fusionsküche. Auch Köchinnen und Köche aus Puerto Rico, Mexiko, Italien und den Philippinen tragen mit ihren Köstlichkeiten dazu bei. Sie interpretieren die amerikanischen Klassiker neu und verbinden sie innovativ mit ihren eigenen Traditionen.
