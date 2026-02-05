Food Paradise
Folge 6: Feuer frei!
40 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
"Food Paradise" besucht Restaurants und Lokale, in denen viel Wert auf ordentlich Dampf und offenes Feuer gelegt wird. Von über Weißeiche gegrillten hawaiianischen Leckereien über im Smoker gegarte Barbecue-Nachos bis hin zu Spezialgerichten, die mit Schweißbrennern zubereitet werden - heute wird jeder noch so feurige Wunsch erfüllt, und dazu gibt es jeweils eine Gratisshow.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.