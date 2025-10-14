Zum Inhalt springenBarrierefrei
Coole Hotspots: Genuss vor Ort

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 9vom 14.10.2025
39 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

"Food Paradise" begibt sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die angesagtesten Viertel Amerikas und ihre trendigen Nachbarschaftslokale. Hier pulsiert das Leben, und die Essensszene ist so vielfältig wie die Menschen, die dort leben. Man taucht ein in die einladende Atmosphäre dieser coolen Hotspots und entdeckt das Beste, was jede Region zu bieten hat.

