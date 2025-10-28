Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Paradise

Darf's ein bisschen schärfer sein?

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 2vom 28.10.2025
Darf's ein bisschen schärfer sein?

Food Paradise

Folge 2: Darf's ein bisschen schärfer sein?

38 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

In Nashville, Tennessee, stürzen sich die Gäste im "Germantown Pub" auf den einzigartigen "Nashville Hot Burger": eine Kombination aus Fleisch, Brötchen und einer frittierten Jalapeño. Außerdem kann das Lokal mit den "Trifecta Wings" überzeugen. Anrold Myint bietet in seinem Restaurant "PM" moderne Fusionsküche an und lässt seine asiatischen Wurzeln in jedes Gericht mit einfließen.

