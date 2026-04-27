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Food Paradise

Bombastische Burger

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 3vom 27.04.2026
Bombastische Burger

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Food Paradise

Folge 3: Bombastische Burger

38 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

"Food Paradise" ist auf der Suche nach dem besten Burger der USA: In Las Vegas bereitet Küchenchef Vic Vegas im "Black & Blue-Diner" saftige Leckerbissen wie den "French Toast Burger" zu. Auch in Charlotte, North Carolina, werden Burger-Liebhaber glücklich. Bei "Bang Bang Burgers" gibt es kreative Köstlichkeiten wie den "Wasabi Mashed Potato Burger".

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