Food Paradise
Folge 3: Bombastische Burger
38 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
"Food Paradise" ist auf der Suche nach dem besten Burger der USA: In Las Vegas bereitet Küchenchef Vic Vegas im "Black & Blue-Diner" saftige Leckerbissen wie den "French Toast Burger" zu. Auch in Charlotte, North Carolina, werden Burger-Liebhaber glücklich. Bei "Bang Bang Burgers" gibt es kreative Köstlichkeiten wie den "Wasabi Mashed Potato Burger".
Weitere Folgen in Staffel 15
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Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-16: Discovery Media Ventures Ltd.