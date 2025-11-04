Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieven MAXXStaffel 15Folge 4vom 04.11.2025
Bei "Food Paradise" dreht sich heute alles um saftiges Barbecue. In Knoxville, Tennessee, begeistert George Ewart in seinem Restaurant "Dead End BBQ" seit Jahren die hungrige Kundschaft. Unter anderem mit dem einzigartigen Gericht "Burny Mac". Danach geht es nach Kansas City, Kansas, zu "Jones Bar-B-Q". Familie Jones ist seit Jahrzehnten im Barbecue-Geschäft und weiß, was Fleischliebhaber wollen.

