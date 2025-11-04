Was lange währt, wird endlich gutJetzt kostenlos streamen
Food Paradise
Folge 4: Was lange währt, wird endlich gut
39 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Bei "Food Paradise" dreht sich heute alles um saftiges Barbecue. In Knoxville, Tennessee, begeistert George Ewart in seinem Restaurant "Dead End BBQ" seit Jahren die hungrige Kundschaft. Unter anderem mit dem einzigartigen Gericht "Burny Mac". Danach geht es nach Kansas City, Kansas, zu "Jones Bar-B-Q". Familie Jones ist seit Jahrzehnten im Barbecue-Geschäft und weiß, was Fleischliebhaber wollen.
Food Paradise
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.