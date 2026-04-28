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Food Paradise

Die perfekte Pizza

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 6vom 28.04.2026
Die perfekte Pizza

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Food Paradise

Folge 6: Die perfekte Pizza

38 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

"Food Paradise" ist auf der Suche nach der perfekten Pizza. In Indianapolis präsentiert Inhaberin Que Wimberley ihre Lieblingspizza, die von ihren Söhnen inspiriert wurde, und zeigt außerdem, wie sie ihre ganz eigene Sauce zubereitet. Anschließend geht es nach Las Vegas zu "Metro Pizza": Hier gibt es eine sternförmige Kreation, die Fleischbällchen in allen Ecken enthält.

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