Food Paradise
Folge 6: Die perfekte Pizza
38 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
"Food Paradise" ist auf der Suche nach der perfekten Pizza. In Indianapolis präsentiert Inhaberin Que Wimberley ihre Lieblingspizza, die von ihren Söhnen inspiriert wurde, und zeigt außerdem, wie sie ihre ganz eigene Sauce zubereitet. Anschließend geht es nach Las Vegas zu "Metro Pizza": Hier gibt es eine sternförmige Kreation, die Fleischbällchen in allen Ecken enthält.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-16: Discovery Media Ventures Ltd.