Food Paradise
Folge 2: Feuer und Flamme
38 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
In New Orleans, Louisiana, geht es heiß her: Nhat Nguyen lässt seine vietnamesischen Wurzeln in seine Gerichte einfließen und treibt den Gästen den Schweiß auf die Stirn. Die Lemongras Hot Wings haben es besonders in sich. In St. Louis, Missouri, bereitet Steve Ewing kreative Hot Dog-Kreationen wie den Bulgogi Dog und den Bacon Cheeseburger Dog zu. Anschließend gibt es verführerisch süße Hotcakes im "Baja Café" in Tucson, Arizona.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.