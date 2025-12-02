Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 16Folge 2vom 02.12.2025
38 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

In New Orleans, Louisiana, geht es heiß her: Nhat Nguyen lässt seine vietnamesischen Wurzeln in seine Gerichte einfließen und treibt den Gästen den Schweiß auf die Stirn. Die Lemongras Hot Wings haben es besonders in sich. In St. Louis, Missouri, bereitet Steve Ewing kreative Hot Dog-Kreationen wie den Bulgogi Dog und den Bacon Cheeseburger Dog zu. Anschließend gibt es verführerisch süße Hotcakes im "Baja Café" in Tucson, Arizona.

ProSieben MAXX
