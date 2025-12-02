Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 16Folge 4vom 02.12.2025
Folge 4: Retro Remix

38 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Heute geht es bei "Food Paradise" um traditionelle Gerichte, die eine individuelle Note erhalten. Bei "Shotcaller Street Soul Food" in San Diego, Kalifornien, vereint Küchenchef Ron Suel zwei absolute Klassiker aus seiner Kindheit in seinem legendären Spaghetti-Sandwich. Außerdem gibt es eine Mischung aus Wan Tans und Hackbraten. In San Antonio, Texas, wird Texmex mit jüdischen Köstlichkeiten kombiniert.

