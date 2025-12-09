Food Paradise
Folge 5: Geschmack hoch 10
38 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
In San Antonio, Texas, gibt es üppig beladene Burger bei "Mark's Outing". Eine wahre Geschmacksexplosion ist der frittierte Eiscreme-Burger, der eine Kombination aus Fleisch und Milchshake darstellt. Bei "Barrio Dogg? in San Diego, Kalifornien, werden Hot Dog-Liebhaber fündig. Vor allem der feurig scharfe "La Llorona" treibt den Gästen den Schweiß auf die Stirn. In Houston, Texas, überzeugt eine farbenfrohe Einhorn-Torte in allen sechs Schichten mit saftigem Geschmack.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.