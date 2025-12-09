Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Lizenz zum Grillen

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 6vom 09.12.2025
Lizenz zum Grillen

Lizenz zum GrillenJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 6: Lizenz zum Grillen

38 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Bei "Valencian Gold" in Las Vegas, Nevada, steht Koch und Inhaber Jeffrey Weiss mit dem Flammenwerfer am Grill, um authentisch spanische Paella zuzubereiten. In Phoenix, Arizona, beweisen die Brüder Wes und Christian Brantley, dass sie echte Grillmeister sind. Mit ihren schmackhaften Gerichten, wie den "Loaded Smoked Nachos" oder dem "Big Jim Dandy" begeistern sie ihre Gäste. Für Corbin O'Reilly ist Barbecue eine Familientradition, die er in seinem Lokal "Corbin's Q" fortsetzt.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 3 Staffeln und Folgen