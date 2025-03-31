Forged With Steele
Folge 13: Millimeterarbeit
23 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Der junge Schmied und Youtube-Star Alec Steele begeistert sich seit seinem elften Lebensjahr für die Schmiedekunst und die Geschichte von Waffen. In dieser Folge versucht Alec, den Faltmechanismus eines Frame-Lock-Klappmessers nachzuahmen.
