Forged With Steele
Folge 15: Hammerhart
23 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Alec nimmt eine mittelalterliche Waffe und verleiht ihr - inspiriert von "Game of Thrones" - einen Fantasy-Twist. Hat er sich mit diesem Projekt, das sein bislang größtes und schwerstes ist, vielleicht etwas zu viel vorgenommen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forged With Steele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH